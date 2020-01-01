Назначение нового екатеринбургского шерифа отложили на весну

Новый начальник УМВД России по Екатеринбургу может быть назначен уже 3 февраля, шепчутся инсайдеры, не называя ФИО кандидата. По другим данным, в свердловском полицейском главке отсрочили назначение руководителя УМВД до весны, так как на должность объявился неожиданный претендент со связями в одном из Департаментов МВД РФ.На фоне приближающегося назначения руководящий состав УМВД по Екатеринбургу продолжает искать себе новое место для службы. Так, начальник отдела уголовного розыска Виктор Позняк согласован для перевода в Росгвардию по Уральскому федеральному округу, и уже прошел полиграф. Росгвардейцев даже не смутили неоднозначные связи подполковника с представителями городских «похоронщиков», рассказывают инсайдеры.Заместитель Виктора Позняка, Денис Юдин, в другое ведомство переводиться не желает, и ищет выходы для скорейшего назначения на должность начальника Арамильского ОП №21, однако там кресло пока занято. От другого варианта – должности начальника ОМВД России по Пышминскому району он, пожалуй, откажется сам ввиду удаленности от областного центра.Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков остался единственным представителем силовых ведомств в регионе, который остался в должности – руководство всего правоохранительного блока поменялось в 2018-2019 году. По слухам, кадровые изменения затронут прокурора Среднего Урала – причем уже в самое ближайшее время (в феврале-марте). Сторонники Сергея Охлопкова пытаются развенчать подобные сплетни, намекая, что полномочия прокурора истекают лишь в октябре 2021 года.Освобожденные от должности начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области Игорь Надымов и его коллега, начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета РФ Игорь Колобов, по слухам, остались не у дел после проверки регионального ФСБ. Если верить сплетникам, то опытные сотрудники прокуратуры не прошли «секретку» органов госбезопасности – не получили допуск к гостайне. Если информация все же соответствует действительности, то, по словам бывших чекистов, претензии были скорее к окружению прокурорских работников, нежели к ним самим.При Администрации Екатеринбурга планируется создать некое подобие Общественного совета либо рабочую группу, который бы координировал деятельность мэрии при освещении в СМИ. Перед новым органом будет поставлена задача по недопущению ситуаций, аналогичных с той, когда Александр Высокинский обратился в полицию с жалобой на журналистов издания 66.RU из-за критической акции, посвященной установке табличек в сквере за Оперным театром.Рынок охранных услуг в Свердловской области в этом году ожидают потрясения – ряд частных охранных предприятий намерены объединиться, чтобы не допустить усиления империи бизнесмена Евгения Гульбиса, владельца самых крупных в регионе ЧОП «Эгрегор», «Аллигатор Урал», «Агентство профессиональной охраны». Компаниям Гульбиса достаются «жирные» госконтракты, в том числе по охране культурных, спортивных и образовательных учреждений, результаты которых теперь могут быть оспорены через антимонопольную службу. По слухам, против Гульбиса решили выступить некие коммерсанты после того, как он залез на рынок ЧОП в Полевском, где всегда была сильна одна из местных компаний, представляющая услуги для администрации города, коммунальщиков и Северского трубного завода.В районных администрациях Екатеринбурга в конце февраля ожидают реорганизаций, которые повлекут оптимизацию штатов. Якобы такую задачу поставили сверху, добиваясь сокращения расходов на финансирование бюрократического аппарата. При этом в мэрии почему то не учитывают тот факт, что полномочия префектур предложено расширять – где потом искать новых сотрудников неизвестно, учитывая, что желающих работать за 25 тысяч рублей и ниже итак найти непросто.