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21:25 | 31.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Назначение нового екатеринбургского шерифа отложили на весну

Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»

В очередном выпуске «Вечерних слухов» вы узнаете, почему приостановили назначение нового начальника УМВД по Екатеринбургу, куда собирается руководитель уголовного розыска уральской столицы и его зам, и почему лишились должностей начальники управлений в прокуратуре Свердловской области.

В Екатеринбурге ожидают приезда нового полицейского начальника

Новый начальник УМВД России по Екатеринбургу может быть назначен уже 3 февраля, шепчутся инсайдеры, не называя ФИО кандидата. По другим данным, в свердловском полицейском главке отсрочили назначение руководителя УМВД до весны, так как на должность объявился неожиданный претендент со связями в одном из Департаментов МВД РФ.

Начальник екатеринбургского уголовного розыска собирается переводиться в Росгвардию….

На фоне приближающегося назначения руководящий состав УМВД по Екатеринбургу продолжает искать себе новое место для службы. Так, начальник отдела уголовного розыска Виктор Позняк согласован для перевода в Росгвардию по Уральскому федеральному округу, и уже прошел полиграф. Росгвардейцев даже не смутили неоднозначные связи подполковника с представителями городских «похоронщиков», рассказывают инсайдеры.

… а его заместитель – в Арамиль

Заместитель Виктора Позняка, Денис Юдин, в другое ведомство переводиться не желает, и ищет выходы для скорейшего назначения на должность начальника Арамильского ОП №21, однако там кресло пока занято. От другого варианта – должности начальника ОМВД России по Пышминскому району он, пожалуй, откажется сам ввиду удаленности от областного центра.

Сергей Охлопков рискует досрочно покинуть должность прокурора Свердловской области…

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков остался единственным представителем силовых ведомств в регионе, который остался в должности – руководство всего правоохранительного блока поменялось в 2018-2019 году. По слухам, кадровые изменения затронут прокурора Среднего Урала – причем уже в самое ближайшее время (в феврале-марте). Сторонники Сергея Охлопкова пытаются развенчать подобные сплетни, намекая, что полномочия прокурора истекают лишь в октябре 2021 года.

Назначение нового екатеринбургского шерифа отложили на весну


… а его подчиненные оказались без работы после проверки ФСБ

Освобожденные от должности начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Свердловской области Игорь Надымов и его коллега, начальник управления по надзору за процессуальной деятельностью Следственного комитета РФ Игорь Колобов, по слухам, остались не у дел после проверки регионального ФСБ. Если верить сплетникам, то опытные сотрудники прокуратуры не прошли «секретку» органов госбезопасности – не получили допуск к гостайне. Если информация все же соответствует действительности, то, по словам бывших чекистов, претензии были скорее к окружению прокурорских работников, нежели к ним самим.

Мэрия Екатеринбурга провела работу над ошибками

При Администрации Екатеринбурга планируется создать некое подобие Общественного совета либо рабочую группу, который бы координировал деятельность мэрии при освещении в СМИ. Перед новым органом будет поставлена задача по недопущению ситуаций, аналогичных с той, когда Александр Высокинский обратился в полицию с жалобой на журналистов издания 66.RU из-за критической акции, посвященной установке табличек в сквере за Оперным театром.

УФАС наблюдает за рынком охранных услуг на Среднем Урале

Рынок охранных услуг в Свердловской области в этом году ожидают потрясения – ряд частных охранных предприятий намерены объединиться, чтобы не допустить усиления империи бизнесмена Евгения Гульбиса, владельца самых крупных в регионе ЧОП «Эгрегор», «Аллигатор Урал», «Агентство профессиональной охраны». Компаниям Гульбиса достаются «жирные» госконтракты, в том числе по охране культурных, спортивных и образовательных учреждений, результаты которых теперь могут быть оспорены через антимонопольную службу. По слухам, против Гульбиса решили выступить некие коммерсанты после того, как он залез на рынок ЧОП в Полевском, где всегда была сильна одна из местных компаний, представляющая услуги для администрации города, коммунальщиков и Северского трубного завода.

Екатеринбургских чиновников сократят

В районных администрациях Екатеринбурга в конце февраля ожидают реорганизаций, которые повлекут оптимизацию штатов. Якобы такую задачу поставили сверху, добиваясь сокращения расходов на финансирование бюрократического аппарата. При этом в мэрии почему то не учитывают тот факт, что полномочия префектур предложено расширять – где потом искать новых сотрудников неизвестно, учитывая, что желающих работать за 25 тысяч рублей и ниже итак найти непросто.

Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*

© «Вечерние ведомости»

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