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Теннисисты УГМК принесли сборной Свердловской области медали первенства России

10.26 Вторник, 2 мая 2023
Спорт
Фото: пресс-служба УГМК
С 24 по 30 апреля в Архангельске прошло первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет. Теннисисты УГМК завоевали на турнире шесть медалей.

Победу в одиночном разряде первенства со счетом 4:2 одержала Злата Терехова. В финале она была сильнее одноклубницы Есении Широковой (Московская область). Вместе девушки выиграли золото в парном разряде.


Фото: пресс-служба УГМК


«Я удивлена, что выиграла турнир, потому что очень сильно волновалась, думала, вообще останусь без медалей. Я в прошлом году уже выигрывала первенство России по этому возрасту, защищать титул было сложно. В финале мы играли с Есенией Широковой, с которой давно дружим, было немного сложно отключить эмоции, но я рада, что смогла справиться и выиграть»,

– рассказала после победы Злата.



Фото: пресс-служба УГМК


В миксте Терехова стала обладательницей серебра в паре с товарищем по сборной Свердловской области Арсением Лопиным. Широкова в этой дисциплине выиграла бронзу.


Фото: пресс-служба УГМК


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Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости


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