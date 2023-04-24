Теннисисты УГМК принесли сборной Свердловской области медали первенства России



Фото: пресс-служба УГМК





– рассказала после победы Злата. «Я удивлена, что выиграла турнир, потому что очень сильно волновалась, думала, вообще останусь без медалей. Я в прошлом году уже выигрывала первенство России по этому возрасту, защищать титул было сложно. В финале мы играли с Есенией Широковой, с которой давно дружим, было немного сложно отключить эмоции, но я рада, что смогла справиться и выиграть»,



Фото: пресс-служба УГМК



Фото: пресс-служба УГМК

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

С 24 по 30 апреля в Архангельске прошло первенство России по настольному теннису среди спортсменов до 16 лет. Теннисисты УГМК завоевали на турнире шесть медалей.Победу в одиночном разряде первенства со счетом 4:2 одержала Злата Терехова. В финале она была сильнее одноклубницы Есении Широковой (Московская область). Вместе девушки выиграли золото в парном разряде.В миксте Терехова стала обладательницей серебра в паре с товарищем по сборной Свердловской области Арсением Лопиным. Широкова в этой дисциплине выиграла бронзу.