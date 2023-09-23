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Стартовало голосование за статус «Достояние Среднего Урала»
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовало голосование за статус «Достояние Среднего Урала». Екатеринбуржцев пригласили принять участие в голосовании.
Горожане могут выбрать одну из представленных достопримечательностей региона:
- Исторический сквер Екатеринбурга;
- Дом Н.И. Севастьянова;
- Гостиница «Исеть»;
- Музейный комплекс УГМК;
- Уральский добровольческий танковый корпус;
- Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;
- Спортивный комплекс «Динамо»;
- Волейбольный клуб «Уралочка»;
- Уральский государственный академический русский народный хор;
- Алапаевская узкоколейная железная дорога;
- Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» – «Старый Демидовский завод»;
- Музейный комплекс «Северская домна»;
- Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;
- Невьянская наклонная башня;
- Природный парк «Оленьи ручьи».
Голосование продлится до 1 декабря. Награждение победителей состоится 17 января 2024 года – в день 90-летия образования Свердловской области.
Горожане могут выбрать одну из представленных достопримечательностей региона:
- Исторический сквер Екатеринбурга;
- Дом Н.И. Севастьянова;
- Гостиница «Исеть»;
- Музейный комплекс УГМК;
- Уральский добровольческий танковый корпус;
- Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина;
- Спортивный комплекс «Динамо»;
- Волейбольный клуб «Уралочка»;
- Уральский государственный академический русский народный хор;
- Алапаевская узкоколейная железная дорога;
- Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» – «Старый Демидовский завод»;
- Музейный комплекс «Северская домна»;
- Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината;
- Невьянская наклонная башня;
- Природный парк «Оленьи ручьи».
Голосование продлится до 1 декабря. Награждение победителей состоится 17 января 2024 года – в день 90-летия образования Свердловской области.
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