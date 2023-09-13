Фестиваль документального кино пройдет в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в октябре пройдет 34-й Открытый фестиваль документального кино «Россия». Часть программы посвятят взаимодействию документалистов, педагогов и обучающихся.Более чем в 15 образовательных учреждениях Екатеринбурга и Свердловской области со 2 по 7 октября пройдут показы фильмов и встречи режиссеров со школьниками и студентами. Лучшие документальные фильма, снятые за последний год в России и странах ближнего зарубежья, покажут в УрФУ, ЕАСИ, УрГАХУ, Уральском институте ГПС МЧС, УрГАУ, УГПУ, Свердловском художественном училище, Свердловском мужском хоровом колледже, Свердловском колледже искусств и культуры, техникуме индустрии питания и услуг «Кулинар», колледже УрТИСИ, а также школах Екатеринбурга, Ревды и Нижнего Тагила.Кроме того, в Доме кино представители Российского государственного архива кинофотодокументов покажут архивные фильмы, посвященные теме учительства. Также состоятся мастер-классы для педагогов от специалистов по медиаобразованию и общий круглый стол на тему «Документальное кино как современный инструмент формирования личности и развития критического мышления».