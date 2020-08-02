Новости дня
13:05 | 3.08.2020
Фото: yandex.ru
В Екатеринбурге подтвердили 89 новых случаев коронавируса
Кроме екатеринбуржцев диагноз лабораторно подтвердили у жителей Артемовского, Ачитского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Горноуральского городского округа, Кушвы, Ирбита, Верхней Синячихи, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа.
Состояние 125 госпитализированных оценивается как тяжелое, 115 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 63 – на аппаратах ИВЛ. 554 пациента находится в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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