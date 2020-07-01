На Урале росгвардеец спас тонущего мужчину

15:09 | 21.07.2020

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии

Сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области старшина полиции Сергей Рычков в Реже спас тонувшего в водоеме мужчину, об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.



«Вечером, около 9 часов, услышали слабый крик – «Помогите...» Затем ещё раз. Смотрим – в воде, ближе к противоположному берегу, тонет мужчина и пытается позвать на помощь. Голова утопающего то появлялась на поверхности, то уходила под воду. Один из парней на лодке быстро поплыл на помощь. Побольше бы таких отважных мужчин. Мы бы вряд ли сами успели доплыть без плавсредств», - написал один из очевидцев произошедшего в соцсети.



Оказалось, что Сергей Рычков в момент, когда мужчина стал тонуть, проплывал неподалеку на моторной лодке. Он разглядел в воде человека и подплыл ближе, после чего прыгнул в воду, затащил его в лодку и доставил на берег. Также росгвардеец оказал мужчине доврачебную помощь.



В настоящее время здоровью гражданина ничего не угрожает.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»