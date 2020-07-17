В Свердловской области коронавирусом заразились еще 259 человек

12:33 | 18.07.2020

Фото: 1tulatv.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 259 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 17 544 случая новой коронавирусной инфекции.



Диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+117), Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.



Состояние 183 госпитализированных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 73 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 757. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 343 человека. Всего уральские врачи вылечили 11616 пациентов.



Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 193.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»