Прокуратура организовала проверку в Тавде из-за незаконного размещения мазута

15:30 | 9.07.2020

Фото: alupka24.ru

В Тавде прокуратура проводит проверку информации о незаконном размещении отходов нефтепродуктов на территории бывшего гидролизного завода, сообщает пресс-служба свердловского надзорного ведомства.



В ходе проверки сотрудники прокуратуры установят достоверность опубликованного в СМИ видео, где показан выброс отходов нефтепродуктов. Также будут привлечены специалисты для отбора пробы земли и нефтепродуктов (предположительно, мазута) для установления причин произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на ликвидацию незаконного размещения отходов.



Напомним, что в прошлом году Тавдинская прокуратура также зафиксировала факт незаконного размещения мазута на территории бывшего Лесозавода. Отмечается, что земельные участки, где размещены «мазутные озера», располагаются в пределах земель, собственность на которые не разграничена, а право распоряжения ими закреплено за администрацией Тавдинского городского округа. Тогда по результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о ликвидации незаконного размещения мазута. Суд удовлетворил исковые требования в ноябре 2019 года, установив администрации Тавдинского ГО срок до 1 сентября 2021 года ликвидировать незаконное размещение отходов.



– Исполнение решения суда в установленные судом сроки находится на контроле прокуратуры, – отметили в пресс-службе ведомства.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»