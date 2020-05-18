В Свердловской области ещё 138 человек заразились коронавирусом

12:37 | 19.05.2020

КП

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали ещё 138 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 2999 человек.



Вирус подтверждён специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» у жителей Екатеринбурга (+90), Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Ачитского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Ирбита, Камышлова и Камышловского района, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Режевского городского округа, Серова и Среднеуральска.

Состояние 12 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 100 – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное.



Выписано ещё 44 человека. Уральские врачи вылечили в общей сложности 817 пациентов. Зарегистрирована ещё одна смерть пациента с COVID-19.



За сутки в России выявлено 9263 человек, заболевших коронавирусом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»