Индекс самоизоляции в Екатеринбурге достиг 3,1

17:05 | 3.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге вновь вырос – теперь он составляет 3,1. Улицы по-прежнему не пустуют, но всё больше людей предпочитает остаться дома.



Согласно Яндекс.Картам, также в Свердловской области показатель 3,1 держится у Верхней Пышмы, Берёзовского и Нижнего Тагила. Ситуация лучше у Новоуральска (там индекс 3,3), а хуже – в Первоуральске (3,0), Ревде (2,8), Асбесте (3,0).



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 75 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе Covid-19 обнаружен у 1 091 человека.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»