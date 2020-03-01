СвЖД поддержит акцию «Час Земли»

14:09 | 27.03.2020

Свердловская железная дорога поддержит экологическую акцию «Час Земли». Так, 28 марта вокзалы отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение на целый час.



Напомним, что акция «Час Земли» проходит каждый год по всей России. В границах СвЖД участие в мероприятии примут объекты региональной дирекции железнодорожных вокзалов, малые вокзалы и пассажирские здания пригородного сообщение. Освещение, которое обеспечивает бесперебойную работу объектов, продолжит функционировать.



28 марта с 20:30 до 21:30 на вокзалах Екатеринбург, Пермь-2, Тюмень, Сургут, Нижневартовск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Серов, Камышлов, Тобольск, Пыть-Ях, Когалым, Ноябрьск-1 и Ноябрьск-2 потребление электроэнергии минимизируют еще и с помощью временного прекращения работы некоторого технологического оборудования. В этот период отключат тепловые завесы на входах на вокзалы, часть осветительных приборов и оргтехники.



В «Час Земли» также отключат архитектурно-художественную подсветку и дополнительное освещение некоторых административных зданий холдинга и прилегающих к ним территорий.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»