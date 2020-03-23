В Краснотурьинске назначен новый прокурор

14:25 | 24.03.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В Краснотурьинске приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора назначен Леонид Александрович Сопочкин.



Леонид Сопочкин в 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию. В 1996 году он стал старшим следователем прокуратуры Полевского, в 2002 году – заместителем прокурора города, а в 2007 – прокурором Полевского. В 2015 году Леонида Александровича назначили на должность прокурора Ревды.



Сейчас Леонида Сопочкина представили коллективу прокурора Краснотурьинска. Напомним, что ранее ее возглавлял Владимир Березкин, который приказом Генпрокурора РФ в декабре прошлого года был назначен на должность прокурора Пригородного района.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»