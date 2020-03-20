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16:54 | 21.03.2020
Фото: orenburg.media
Свердловский Роспотребнадзор рассказал о профилактических мероприятиях в отношении коронавируса
В ведомстве рассказали, что все граждане, прибывающие на территорию России, изолируются и подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней. Все свердловчане, приехавшие на территорию РФ, должны сообщить о своем возвращении по телефону 112, информируя о месте пребывания за рубежом, дате возвращения и месте жительства.
Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило всем хозяйствующим субъектам области предписания об усилении противоэпидемического режима. Они включают в себя дезинфекционный режим, контроль температуры тела работников на входе в организацию и недопуск до работы сотрудников с признаками ОРВИ.
В ведомстве добавили, что на 20 марта в Свердловской области медицинское наблюдение ведется за 1267 гражданами (в том числе 1214 гражданами РФ). На сегодняшний день лабораторно подтверждено 6 завозных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе. 73 человека находятся стационарах области с подозрением на коронавирус.
Добавим, что сегодня федеральный Роспотребнадзор выпустил информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В нём сообщается, что в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового типа коронавируса.
В ведомстве также напомнили, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. При этом, только за последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в 9 регионах страны.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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