Свердловский Роспотребнадзор рассказал о профилактических мероприятиях в отношении коронавируса

16:54 | 21.03.2020

Фото: orenburg.media

В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия в отношении новой коронавирусной инфекции, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.



В ведомстве рассказали, что все граждане, прибывающие на территорию России, изолируются и подлежат медицинскому наблюдению в течение 14 дней. Все свердловчане, приехавшие на территорию РФ, должны сообщить о своем возвращении по телефону 112, информируя о месте пребывания за рубежом, дате возвращения и месте жительства.



Кроме того, Управление Роспотребнадзора по Свердловской области направило всем хозяйствующим субъектам области предписания об усилении противоэпидемического режима. Они включают в себя дезинфекционный режим, контроль температуры тела работников на входе в организацию и недопуск до работы сотрудников с признаками ОРВИ.



В ведомстве добавили, что на 20 марта в Свердловской области медицинское наблюдение ведется за 1267 гражданами (в том числе 1214 гражданами РФ). На сегодняшний день лабораторно подтверждено 6 завозных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе. 73 человека находятся стационарах области с подозрением на коронавирус.



Добавим, что сегодня федеральный Роспотребнадзор выпустил информационный бюллетень о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом. В нём сообщается, что в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах РФ обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового типа коронавируса.



В ведомстве также напомнили, что на сегодняшний день в России зарегистрировано 253 случая коронавирусной инфекции. При этом, только за последние сутки в России зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции в 9 регионах страны.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»