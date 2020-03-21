В Свердловской области появились мошенники, которые выдают себя за поисковиков и агитируют за поправки в Конституцию

13:45 | 21.03.2020

Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" Свердловской области "Вконтакте"

Представители свердловского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» заявили о том, что от их имени стали работать мошенники, которые агитируют голосовать за поправки в Конституцию. Их видеоролики ранее распространялись в соцсетях и мессенджерах.



«Текст призывает от имени нашего отряда голосовать за поправки в Конституцию. Видимо, сначала пост появился в группе Сыктывкара, а затем перешел и в другие регионы России. Вероятно, что текст и ролик администрации пабликов получают из одного и того же источника. На текущий момент он висит в 34 пабликах», – рассказали в отряде.



Представители «Лизы Алерт» сообщили, что не имеют никакого отношения к этим роликам, и каждый член поискового отряда самостоятельно принимает решение, как и за что голосовать: «"Лиза Алерт" – это отряд, состоящий из живых людей со своими принципами, поэтому каждый из нас сам в соответствии со своими взглядами будет решить, что он будет делать 22 апреля. Поправки в Конституцию – тема, в обсуждении которой «Лиза Алерт» как общественная организация, занимающаяся поиском пропавших людей, участия не принимает, не выступает с текстами и роликами, призывающими голосовать ни за поправки, ни против, ни воздерживаться. Мы вне политики».

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»