Для столицы Урала заказан проект кольцевой электрички

16:12 | 19.03.2020

Свердловская пригородная компания ищет подрядчика для разработки бизнес-плана развития ж/д перевозок Большого Екатеринбурга. Советующие документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.



Бизнес-план должен разрабатываться с 1 мая по 31 июля 2020 года. Максимальная начальная цена контракта составляет пять миллионов рублей. В проекте предусмотрена организация городских железнодорожных пассажирских перевозок в микрорайон Екатеринбурга Новокольцовский, на кольцевом маршруте с использованием Юго-Западного обхода и привлечение пассажиров следующих городов: Верхняя Пышма, Среднеуральск, Березовский, Арамиль, Дегтярск, Заречный, Новоуральск, Первоуральск, Полевской, Ревда и Сысерть.



В результате должно быть создано Единое центральное пассажирское кольцо. Планируется, что линия кольцевой электрички увяжется с потоками другого общественного транспорта.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»