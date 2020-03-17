В Ревде ночью сгорели дом, гараж и машина

09:18 | 18.03.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в Ревде произошел крупный пожар в частном секторе. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.



Сообщение об инциденте поступило на пульт диспетчера в 23:33 по местному времени. На вызов выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах. В огне сгорели надворные постройки, частный гараж, автомобиль Лада Ларгус; поврежденными оказались кровля, перекрытия и стены внутри частного жилого дома.



Все работы на месте происшествия завершены в 01:30 по местному времени. О пострадавших не сообщается. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»