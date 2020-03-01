В Ревде ограничат движение по улице Карла Либкнехта

12:22 | 6.03.2020

До предстоящей субботы, 7 марта, в Ревде из-за ремонта теплосети будет ограничено движение транспорта в районе дома №2 по улице Карла Либкнехта.



Из-за ограничений изменятся и маршруты общественного транспорта. Автобусы № 3, 4, 101/66 будут курсировать с ул. Карла Либкнехта – на ул. Клубная – ул. Энгельса – ул. Калинина и далее по маршруту.



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, ремонтные работы проводит «Единая теплоснабжающая компания».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»