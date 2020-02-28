Новости дня
18:20 | 1.03.2020
Фото: Катерина Якушева
На Среднем Урале в начале недели будет плюсовая температура и гололедица
В понедельник, 2 марта, в Свердловской области ночью -4...-9 °С, днём -2...+3 °С. Переменная облачность, местами небольшой снег, днем мокрый, на дорогах гололедица. В Екатеринбурге ночью -5...-7 °С, днём 0...+2 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Во вторник, 3 марта, в Свердловской области ночью -1...-6 °С, днём +1...+6 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на западе до умеренных, днем временами с дождем. В отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедиц. В Екатеринбурге ночью -1...-3 °С, днём +1...+3 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков.
В среду, 4 марта, в Свердловской области ночью 0...-5 °С, днём -2...+3 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах гололедные явления, на дорогах гололедица. В Екатеринбурге ночью 0...-2 °С, днём 0...+2 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде снега, мокрого снега.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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