Свердловский криминальный авторитет не оставляет попыток выйти на свободу

17:22 | 20.02.2020

Фото: ОТВ

Авторитетный бизнесмен из Ревды Николай Смовж, известный также по кличке «Палыч», повторно попробует выйти на свободу. Ранее Синарский районный суд Каменск-Уральского отказал ему в ходатайстве об освобождении в связи с состоянием здоровья, но осужденный не согласился с таким решением. Рассмотрение его апелляционной жалобы в Свердловском облсуде назначено на 27 февраля.



Ранее прокуратура выступала против освобождения Смовжа, указывая на то обстоятельство, что его заболевание диагностировано до совершения им преступлений, что не помешало авторитету совершить ряд особо тяжких преступлений.



Напомним, что 23 мая 2016 года Свердловский облсуд вынес обвинительный приговор Смовжу. Ему назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима за организацию и участие в убийстве 4 человек.

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