На трассе Екатеринбург – Пермь в результате столкновения двух «Газелей» погиб человек

Сегодня утром на 275 километре трассы Екатеринбург – Пермь столкнулись две «Газели». В результате ДТП погиб один из водителей.Смертельная авария произошла в 6:25. По предварительным данным, водитель пассажирской «Газели» ехал со стороны Екатеринбурга и не справился с управлением. Сначала микроавтобус врезался в отбойник справа, а затем машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с грузовой «Газелью».В результате аварии погиб водитель грузовой машины 1989 года рождения. Также пострадал водитель микроавтобуса, он получил тяжелые травмы и был доставлен в ЦРБ Ревды.