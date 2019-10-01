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20:23 | 16.10.2019

Фото: Виталий Терешонок

Спектакль «Зверь» стал центральной «фигурой» воркшопа в Карабаше

13 октября состоялся дизель-стимпанк-апокалиптический воркшоп по спектаклю «Зверь» инклюзивного театра-студии «ORA» и театра «Шарманка», созданного благодаря помощи Фонда поддержки филантропии «КАФ». Мероприятие проходило г. Карабаш Челябинской области по инициативе одного из лучших профессиональных фотографов Екатеринбурга Александра Осипова и художественного руководителя обоих театров-участников, режиссера Ларисы Абашевой. Александр и Лариса пояснили, что Карабаш неслучайно был выбран локальной точкой, «ибо лучшего места для Апокалипсиса на Земле не существует, ведь там конец света давно уже наступил»! А для артистов театра «ORA» и «Шарманка» это одна из качественных возможностей раскрыться для объективов фотографов на воркшопе.

Екатерина Попова, артистка театра-студии «ORA»: «Все прошло невероятно легко и достаточно быстро. Александр Осипов как всегда показал высочайший профессионализм в своем деле! Апокалипсическая обстановка оказалась спокойной, местами веселой и задорной . И, не смотря на холод, мы выполнили свою задачу на все 100%».
Спектакль «Зверь» стал центральной «фигурой» воркшопа в Карабаше


Евгений Белеза, артист театра-студии «ORA»: «13 октября ездили с труппой театра «ORA» на workshop от известного фотографа Александра «Ежа» Осипова по мотивам нашего спектакля «Зверь». Как известно, действие в спектакле разворачивается на Земле после Апокалипсиса. Для съемок выбрали место в Челябинской области, а именно г. Карабаш. Он как раз подходит для этого, ведь Апокалипсис там случился уже давно. Кроме актеров, участие принимал и наш реквизит к спектаклю. Как раз добавил духа к процессу съемки. Для нашей труппы это не первый опыт участия в роли моделей для съемки. В прошлом году снимались для спектакля «Бородино. Наброски людей» и подобные мероприятия постепенно становятся традицией. Сейчас мы все с нетерпением ждем результат работы фотографов».
Спектакль «Зверь» стал центральной «фигурой» воркшопа в Карабаше

Екатерина Тимофеева, артистка театра-студии «ORA»: «Это был первый опыт в подобном мероприятии. И, надо сказать, мне очень понравилось. Конечно, погодные условия не сказочные, но все было настолько динамично, что я не успевала даже подумать о прохладе или дискомфорте. Природа Карабаша оказалась лучшими декорациями к спектаклю «Зверь», ее антураж и атмосфера так и наполнены ощущением Апокалипсиса. Поездка прошла незабываемо!»
Спектакль «Зверь» стал центральной «фигурой» воркшопа в Карабаше

Ксения Альпинская © «Вечерние ведомости»

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