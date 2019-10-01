Новости дня
20:23 | 16.10.2019
Фото: Виталий Терешонок
Спектакль «Зверь» стал центральной «фигурой» воркшопа в Карабаше
Екатерина Попова, артистка театра-студии «ORA»: «Все прошло невероятно легко и достаточно быстро. Александр Осипов как всегда показал высочайший профессионализм в своем деле! Апокалипсическая обстановка оказалась спокойной, местами веселой и задорной . И, не смотря на холод, мы выполнили свою задачу на все 100%».
Евгений Белеза, артист театра-студии «ORA»: «13 октября ездили с труппой театра «ORA» на workshop от известного фотографа Александра «Ежа» Осипова по мотивам нашего спектакля «Зверь». Как известно, действие в спектакле разворачивается на Земле после Апокалипсиса. Для съемок выбрали место в Челябинской области, а именно г. Карабаш. Он как раз подходит для этого, ведь Апокалипсис там случился уже давно. Кроме актеров, участие принимал и наш реквизит к спектаклю. Как раз добавил духа к процессу съемки. Для нашей труппы это не первый опыт участия в роли моделей для съемки. В прошлом году снимались для спектакля «Бородино. Наброски людей» и подобные мероприятия постепенно становятся традицией. Сейчас мы все с нетерпением ждем результат работы фотографов».
Екатерина Тимофеева, артистка театра-студии «ORA»: «Это был первый опыт в подобном мероприятии. И, надо сказать, мне очень понравилось. Конечно, погодные условия не сказочные, но все было настолько динамично, что я не успевала даже подумать о прохладе или дискомфорте. Природа Карабаша оказалась лучшими декорациями к спектаклю «Зверь», ее антураж и атмосфера так и наполнены ощущением Апокалипсиса. Поездка прошла незабываемо!»
Ксения Альпинская © «Вечерние ведомости»
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