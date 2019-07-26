В пожаре на Среднеуральском медеплавильном заводе погибла сотрудница цеха

19:35 | 29.07.2019

Фото: pikabu.ru

На Среднеуральском медеплавильном заводе в Ревде в пожаре погибла работница. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло при выполнении технологической операции по сбросу кислорода в атмосферу.



Пламя охватило 25 квадратных метров. Огонь повредил оборудование в здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха. С пламенем в течение 13 минут боролись 14 пожарных и пять единиц техники.



Стоит отметить, что ещё одну работницу госпитализировали с ожогами. Причина произошедшего ещё не установлена.





Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»