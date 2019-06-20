Сегодня рано утром в коллективном саду в Ревде загорелась баня

09:16 | 22.06.2019

Фото: МЧС России

Сегодня утром, около 5:40, в Ревде произошло возгорания в коллективном саду. На площади 18 квадратных метров пожар повредил кровлю и стены частной бани.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия были задействованы две единицы техники и семь человек личного состава.



Информация о пострадавших не поступала. Причины возгорания устанавливают пожарные дознаватели.