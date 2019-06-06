Водитель погиб на месте: под Ревдой легковушка столкнулась с фурой

7 июня вечером, около 18:30, на 316-ом километре трассы Пермь-Екатеринбург на участке дороги недалёко от Ревды произошло ДТП с участием Toyota Corolla и фуры. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте.Toyota Corolla двигалась в сторону Екатеринбурга и по неизвестным причинам выехала на встречную полосу, после чего столкнулась с фурой. Большегруз съехал в кювет и выкрутился.34-летний водитель Toyota Corolla во время движения не был пристёгнут ремнём безопасности. От полученных травм он скончался.В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все детали произошедшего. Движение на дороге возле места ДТП затруднено. Полиция организовала реверсивное движение.