В Верхотурском городском округе открыли новый животноводческий комплекс

Сегодня, 5 марта, в селе Кордюково Верхотурского городского округа открыли новый животноводческий комплекс на 400 голов, построенный Кушвинским молочным заводом и животноводческим предприятием «Нива». На возведение из бюджета региона было выделено 18,7 млн рублей, отмечают в департаменте информполитики Свердловской области.Отметим, что животноводческий комплекс построен в рамках программы по комплексному развитию северных территорий Свердловской области. Эта программа действует в 15 муниципалитетах. Она предусматривает развитие производственного и агропромышленного комплекса, бизнеса, инфраструктуры.