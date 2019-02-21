Доставили на вертолёте: годовалый ребёнок с ожогами поступил вчера в больницу Екатеринбурга

14:35 | 24.02.2019

Фото: Национальная служба санитарной авиации

Вчера, 23 февраля, из Кушвы вертолёт санавиации доставил годовалую девочку с сильными ожогами от кипятка в Екатеринбург. У ребёнка пострадало 20% поверхности кожи.



В настоящее время девочка находится в Детской городской клинической больнице №9. О состоянии здоровья пострадавшей сообщат позже.



Все обстоятельства происшествия, в результате которого малышка получила ожоги II степени, устанавливаются.

