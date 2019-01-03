В аварии на границе Свердловской области и ХМАО погибли три человека, ещё пять человек получили тяжёлые травмы

Сегодня, 6 января, около 14:30 на 17-м километре автодороги Ивдель — ХМАО произошло серьёзное ДТП, в котором погибли три человека, ещё пять человек получили тяжёлые травмы. Предположительно, на трассе соединяющей Свердловскую область с ХМАО лоб в лоб столкнулись «Пежо 3008» и «КИА Рио», моторный отсек которого загорелся. После того как машина была потушена, сотрудникам полиции пришлось на два часа перекрыть трассу, чтобы извлечь тела и пострадавших из искореженных авто, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.«Автокатастрофа произошла днем на границе Свердловской области и ХМАО. Три человека получили несовместимые с жизнью травмы и погибли. Еще пять человек получили травмы различной тяжести. Они в срочном порядке доставлены в разные больницы, где сейчас оказывают им необходимую медицинскую помощь. Сотрудники полиции Ивделя выясняют обстоятельства страшной аварии», — прокомментировал происшествие руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.В 14:35, сразу после поступления сообщения о том, что на трассе соединяющей Ивдель с ХМАО произошло ДТП с возгоранием автомобилей, на место ЧП выехали несколько нарядов ГИБДД и карет скорой помощи.Водитель корейского автомобиля, его супруга и, предположительно, мать погибли на месте. Девочка 2005 года рождения, ехавшая с ними, выжила.«Она в больнице Ивделя, но, скорее всего, ее перевезут для оказания более квалифицированной помощи в краснотурьинскую городскую больницу», — уточнил Валерий Горелых.В «Пежо 3008» пострадала семья из Югорска – водитель с супругой и две девочки 2001 года рождения, которые получили множество тяжёлых травм, и тоже были доставлены в больницу.