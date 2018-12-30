На уральской «трассе смерти» произошло очередное ДТП с летальным исходом

13:12 | 4.01.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне днем, 3 января, в районе Кушвы на 182 км Серовского тракта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 3 автомашин. В результате ДТП один водитель погиб и 5 получили травмы, из них 3 детей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



61 летний водитель «Kia Cerato», двигаясь из Екатеринбурга, где он забрал своих внуков, направлялся в город Лесной. Не справившись с управлением, мужчина допустил выезд на «встречку», в результате чего совершил столкновение с вазовской «девяткой» и следовавшей за ней «Лада Веста».



В автомобиле ВАЗ-21093 ехала семья, за рулем находился 34-летний мужчина, глава семейства, рядом на переднем пассажирском сиденье была его супруга, на заднем сиденье находились 4-х годовалый мальчик и 8-ми летняя дочь водителя. В результате ДТП водитель «девятки» скончался, другие пассажиры, в тяжелом состоянии находятся в больнице. Пассажирам «Kia Cerato» – бабушке с внуком, также потребовалась медицинская помощь. Состояние всех детей оценивается как тяжелое.