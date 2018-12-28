В Екатеринбурге проходит конкурс ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

21:13 | 2.01.2019

пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови начали возводить ледовые скульптуры к XIII Международному рождественскому фестивалю «Вифлеемская звезда». 19 команд из Санкт-Петербурга, Подмосковья, Твери, Перми, Соликамска и Нарьян-Мара, Екатеринбурга и Свердловской области поборются за призы от главы Екатеринбургской митрополии, Храма-на-Крови, благотворителей, а также за приз зрительских симпатий.



Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, для изготовления скульптур с Северского водоема привезли 150 кубометров льда. Победителей выберет жюри, в состав которого входят глава уральской столицы Александр Высокинский и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.