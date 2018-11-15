Кольцово запускает рейсы в пять российских городов

17:18 | 21.11.2018

пресс-служба аэропорта Кальцово

С 30 ноября аэропорт Кольцово запускает рейсы Екатеринбург – Ижевск – Минеральные Воды, Екатеринбург – Самара – Сочи и Екатеринбург – Челябинск. Полёты на самолётах ЯК-42Д будет обслуживать авиакомпания «Ижавиа».



«Каждые шесть дней рейсы будут совершаться по маршрутам Екатеринбург – Ижевск – Минеральные Воды, Екатеринбург – Самара – Сочи и каждые три дня Екатеринбург – Челябинск. Улететь из столицы Урала в Ижевск и Минеральные Воды можно будет в 22:40, в Самару и Сочи в 04:25. Добраться до соседнего Челябинска из Екатеринбурга можно будет всего за 30 минут. Время вылета в 20:15 и в 23:40», – пояснили в пресс-службе аэропорта.



Авиакомпания «Ижавиа» традиционно выполняет нерегулярные рейсы из Екатеринбурга.