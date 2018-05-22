В Екатеринбурге разработали план перевода для иностранных болельщиков на ЧМ-2018

23:41 | 23.05.2018

В Екатеринбурге для гостей города, которые уже в середине июня приедут на Чемпионат мира по футболу, разработали подробную повсеместную систему перевода на иностранный язык. Всего в городе установят 15 информационных пунктов с волонтёрами-переводчиками, которые расположатся в аэропорту, на ж/д вокзале и на основных пешеходных маршрута в центре города, – сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.



Помимо основных инфоцентров, ближе к дате первого чемпионата в городе расположатся дополнительные пункты помощи иностранцам. Там волонтёры будут отвечать на вопросы гостей и выдавать буклеты болельщика, переведённые на 5 языков. В них будет дана информация о маршрутных щаттлах, правилах перехода на объекты и телефонах экстренных служб, а также о графике работы стадиона и фан-зоны.



Также с 1 июня начнёт работать мультиязычный колл-центр, сотрудники которого в круглосуточном режиме будут обеспечивать информационную поддержку гостей города. В случае экстренных ситуаций сотрудники будут переводить иностранный язык на русский непосредственно работникам экстренных служб – полицейским, санитарам и пожарникам.



Отметим, что для транспортной системы предусмотрен перевод аудиозаписи объявления остановок. Ранее он появился в метрополитене, а до конца мая им оснастят трамваи, троллейбусы и автобусы.



Фото: prikol.ru