Коммунальный актив екатеринбургского депутата пытается обанкротить уралмашевская УК

23:41 | 21.03.2018

Конфликт между двумя управляющими компаниями на Уралмаше – ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» (совладельцем является депутат городской думы Екатеринбурга Александр Найданов) и ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», возглавляемой молодым бизнесменом Евгением Старокожевым, может закончиться банкротством одной из них.



Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, УК семьи Старокожевых подала заявление о признании «Орджоникидзевской УЖК» банкротом. Сумма исковых требований составляет 555 тысяч 843 рубля. Очевидно, что задолженность будет погашена.



Напомним, компании находятся в давнем затяжном конфликте. В 2015-2016 году часть домов вышла из-под управления «Орджоникидзевской УЖК» и перешли к «УЖК ЖКО – Екатеринбург», при этом передел жилфонда сопровождался предоставлением «двойных» квитанций.



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