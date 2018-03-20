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23:41 | 21.03.2018

Коммунальный актив екатеринбургского депутата пытается обанкротить уралмашевская УК

Конфликт между двумя управляющими компаниями на Уралмаше – ЗАО «Орджоникидзевская УЖК» (совладельцем является депутат городской думы Екатеринбурга Александр Найданов) и ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург», возглавляемой молодым бизнесменом Евгением Старокожевым, может закончиться банкротством одной из них.

Согласно картотеке Арбитражного суда Свердловской области, УК семьи Старокожевых подала заявление о признании «Орджоникидзевской УЖК» банкротом. Сумма исковых требований составляет 555 тысяч 843 рубля. Очевидно, что задолженность будет погашена.

Напомним, компании находятся в давнем затяжном конфликте. В 2015-2016 году часть домов вышла из-под управления «Орджоникидзевской УЖК» и перешли к «УЖК ЖКО – Екатеринбург», при этом передел жилфонда сопровождался предоставлением «двойных» квитанций.

Фото: Яндекс.Карты

© «Вечерние Ведомости»

 


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