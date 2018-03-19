ФНС снова банкротит Талицкий мясокомбинат, подконтрольный Рефтинской птицефабрике

23:12 | 21.03.2018

Налоговики в лице межрайонной инспекции ФНС №19 обратились с заявлением в Арбитражный суд Свердловской области о признании банкротом ЗАО «Талицкий комбинат». Ведомство заявило требования в размере3 млн 105 тысяч рублей. Решение о принятии иска к производству пока не принято.



Отметим, что ЗАО «Талицкий комбинат» подконтрольно ОАО «Птицефабрика Рефтинская» (принадлежит МУГИСО).



В июне 2017 года налоговая уже подавала в Арбитражный суд Свердловской области заявление о банкротстве предприятия, однако затем задолженность в размере 1,9 миллиона рублей была полностью оплачена.