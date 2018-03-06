В РПЦ объявили о создании новой епархии в Свердловской области

15:45 | 8.03.2018

Данное решение было принято на заседании Синода РПЦ. Оно состоялось 7 марта 2018 года. Серовская епархия, решение о выделении которой из Нижнетагильской было вынесено, будет включена в состав Екатеринбургской митрополии.



С предложением о реформе на заседании выступил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Серовская епархия будет образована в административных границах городских округов Свердловской области: Верхотурского, Волчанского, Гаринского, Серовского, Сосьвинского, Североуральского, Ивдельского, Краснотурьинск, Карпинск, Нижнетуринского, Новолялинского, Пелым.



Архиерею, который возглавит Серовскую епархию, Синод постановил называться «Серовский и Краснотурьинский». Им стал игумен Алексий (Орлов), являющийся клириком Нижнетагильской епархии.





Фото: tagileparhiya.ru