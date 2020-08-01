Участки трассы М7, проходящие по территории Пермского края, переданы в федеральную собственность

17:43 | 24.08.2020

По инициативе врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина из краевой в федеральную собственность переданы участки трассы М-7 «Волга», проходящие по территории Пермского края. Это части Южного и Западного обходов, а также часть дороги Пермь - Краснокамск (с 54 по 60 км). Всего – 32 км.



«Люди постоянно пишут мне в соцсетях про эту дорогу, про ее плохое состояние. Написали письмо в Минтранс России. Попросил прояснить, когда дорога будет отремонтирована, поскольку теперь она в собственности РФ. Получил ответ, что ремонт начнется в 2021 году», - рассказал о планах по дальнейшей эксплуатации и содержанию этих участков Дмитрий Махонин.



Отметим, что по данным Управления федеральных дорог «Прикамье», участки трассы М-7 «Волга», проходящие в Пермском крае, включены в программу по капитальному ремонту. Ее реализация значительно увеличит пропускную способность трассы.



В 2021 году запланирован капитальный ремонт 10 км трассы после отворота на Кудымкар (если двигаться в сторону Краснокамска). Дорога станет четырехполосной. Также там будет построена двухуровневая развязка.



До четырех полос в рамках программы будет расширен участок перед поворотом на обход Краснокамска и сам обход города (при движении в сторону Перми). Эти работы планируется завершить к 2023 году, отмечают в ФКУ «Упрдор «Прикамье».



Напомним, безопасность дорожного движения – важная составляющая нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель – к 2024 году снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза, а к 2030 году стремиться к нулевому уровню смертности. Для этого в Пермском крае ведётся активная работа по передаче содержания муниципальных дорог на уровень региона. Это позволяет привести дорожные объекты в нормативное состояние, контролировать их содержание и, как следствие, сокращать количество ДТП на них.



Федеральная трасса М-7 «Волга» соединяет центральные регионы России, проходя от Москвы до Уфы через Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермский край. Ее длина составляет 1351 км.

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