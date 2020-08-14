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10:33 | 16.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

12 свиней и шесть индюков погибли в пожаре в Тавде

Минувшей ночью в Тавде на улице Морозова на территории частного фермерского хозяйства горело здание для содержания сельскохозяйственных животных.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:04. На место отправились 17 человек личного состава на пяти единицах пожарно-спасательной техники.

В здании находились 12 свиней и шесть индюков. Все они погибли.

«В 02:16 огонь был локализован на площади 600 квадратных метров. В 04:41 открытое горение было ликвидировано. В 06:36 на пожаре завершились проливка и разборка сгоревших конструкций»,- уточнили в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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