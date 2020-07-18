На Среднем Урале горит Денежкин камень

09:59 | 19.07.2020

Фото: Википедия

В Свердловской области уже третий день горят леса в заповеднике Денежкин камень. По данным на 6:00 19 июля, на пожаре работают 25 человек, в том числе 11 сотрудников заповедника и 14 представителей взвода ВГСЧ Североуральска.



Тушение пожара осложняется жаркой погодой, отдалённости места пожара от лагеря, а также отсутствием связи и источников воды.



Первое возгорание зафиксировали на юге заповедника 17 июля в 14:30. По мнению сотрудники заповедника, причиной пожара стал удар молнии. К месту возгорания были направлены две группы разведки в составе семи человек. Они добирались до места пешком, поскольку лагерь находится в трёх километрах от пожара, а ближайшее место, куда могут подъехать машины – в четырёх километрах.



По состоянию на 18 июля, площадь пожара составляла меньше одного гектара. Днём поднялся шквалистый ветер, а температура воздуха достигла + 40 °С. В результате этого огонь перекинулся на верхушки деревьев.



Борт МЧС забирает воду в Ивделе. Также будет сделана разведка и при помощи авиации попытаются сбить верхнюю кромку пожара. Тушение огня продолжается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»