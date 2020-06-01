В Екатеринбурге возобновляются рейсы до Магнитогорска

16:40 | 22.06.2020

Фото: www.ekmap.ru

С 23 июня с Северного автовокзала в Екатеринбурге возобновляются рейсы по маршруту №928 до Магнитогорска. Соответствующая информация появилась на сайте автовокзала.



Согласно опубликованным данным, маршрут будет проходить через Касли, Миасс и Верхнеуральск. Отправление из уральской столицы будет осуществляться ежедневно в 22:44 по местному времени.



Добавим, что с Северного автовокзала до Магнитогорска можно доехать и на автобусе, следующем до Сибая (Республика Башкирия). Рейс возобновлен с 25 мая.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»