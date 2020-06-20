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16:18 | 21.06.2020

Фото: fiesta.ru

В селе под Нижним Тагилом появится библиотека на колесах

Администрация Горноуральского городского округа разместила на сайте госзакупок заявку на приобретение мобильного библиотечного комплекса для библиотеки села Петрокаменское под Нижним Тагилом. Начальная цена контракта составляет около 2,6 миллионов рублей.

Согласно опубликованному документу, у библиобуса должен быть только один владелец – поставщик товара. Помимо прочего, и к самому транспортному средству имеются особые требования: масса авто не должна превышать 7,5 тонн, а двигатель (мощностью от 100 до 175 л.с.) должен соответствовать экологическому классу не ниже ЕВРО-5, также отмечается важно наличия шестиступной коробки передач (автоматической или механической). В салоне в обязательном порядке требуется наличие не менее четырех розеток по 220 В и двух по 12 В.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 июня, победитель аукциона будет определен 30 июня. Добавим, деньги на библиотеку на колесах будут выделены из бюджета округа.

Напомним, первый библиобус в Свердловской области появился в 2018 году в Ирбитском районе. Тогда на комплекс библиотечного обслуживания власти выделили четыре миллиона рублей. Библиобус дал доступ жителям Ирбитского района к порталу «Госуслуги».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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