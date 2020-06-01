С бывшего заместителя главы Белоярского городского округа взыскали 3,3 млн рублей

18:19 | 18.06.2020

Фото: pskov.sm-news.ru

С бывшего заместителя главы Белоярского городского округа Сергея Прохоренко по иску прокурора взыскано 3,3 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, именно такую сумму получил Прохоренко в качестве взятки через посредника.



Отметим, что суд приговорил бывшего замглавы к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима со штрафом в размере 33 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере с лишением права занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления сроком на 2 года.



«В ходе рассмотрения уголовного дела в суде установлено, что предметом взятки явились денежные средства в сумме 3,3 млн. рублей, которые Прохоренко получил через посредника за способствование заключению муниципальных контрактов на строительство газовых котельных, а также последующему их беспрепятственному исполнению. Белоярская межрайонная прокуратура в Белоярский районный суд направила исковое заявление о взыскании с Сергея Прохоренко в доход Российской Федерации незаконно полученных денежных средств в сумме 3,3 млн. рублей», - сказали в прокуратуре.



Белоярский райсуд в полном объеме удовлетворил требования прокурора. Судебный акт в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»