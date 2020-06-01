В Свердловской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в смерти собутыльника

17:33 | 2.06.2020

Фото: zen.yandex.ru

Тавдинский межрайонный следственный отдел СКР по Свердловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Тавды. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону, инцидент произошел в ночь на 8 апреля. Тогда мужчины, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повздорили, в результате чего обвиняемый нанес собутыльнику несколько ударов кулаком в голову. Через непродолжительное время не готовый к такому повороту событий гражданин скончался на месте.



На данный момент уголовное дело ждет утвердительного заключения и дальнейшей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»