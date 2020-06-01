Вместо наряда ППС у «Космоса» поставили будку с кальянами. Полицейские тут же отреагировали

Просьбу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к руководству УМВД России по Екатеринбургу выставить дежурный наряд полиции около ККТ «Космос», где с наступлением тепла стали собираться толпы байкеров и отдыхающих горожан, похоже, не удалось донести в полной мере. Вместо дополнительного наряда полиции около входа к спортивному комплексу «Динамо» неизвестные подогнали будку, в которой желающие могут приобрести кофе и арендовать кальян.Впрочем, после звонка в дежурную часть отдела полиции №11 наряд ППСП прибыл на место крайне оперативно, спустя 5-7 минут. Приезд полицейских заставил уличных бизнесменов мгновенно свернуть деятельность, теперь им придется объясняться, на каком основании они поставили в центре города киоск на колесах.Напомним, что ранее жители дома на ул. Никонова, 18 пожаловались Евгению Куйвашеву на байкеров у «Космоса», которые не дают им спать и превратили сквер от ККТ до метро «Динамо» в общественный туалет. По их словам, за ночь им приходиться звонить в полицию по 2-4 раза. После приезда патруля все стихает на 15 минут, а потом все начинается заново. Горожане попросили главу региона, проживающего в соседнем доме, разобраться с беспределом и установить там патруль.