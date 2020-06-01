Свердловская область вошла в десятку лидеров по количеству поданных заявок на конкурс «Большая перемена»

20:05 | 1.06.2020

Фото: kurskadmin.ru

Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок, поданных школьниками на конкурс «Большая перемена», об этом рассказали в региональном департаменте информационной политики.



От Среднего Урала поступила 10041 заявка, всего на участие во всероссийском конкурсе подали заявки свыше 600 тысяч старшеклассников.



Цель конкурса – предоставить каждому участнику возможность попробовать себя в различных тематических направлениях, посвященных искусству и творчеству, науке и технологиям, журналистике, волонтерству, исторической памяти, путешествиям, городской среде, здоровому образу жизни и экологии. Задания для кейсов предоставляют крупнейшие российские компании.



Шесть тысяч школьников по итогам предварительных этапов смогут выйти в финал, а 1,2 тысячи из них смогут выйти в финал. 300 учащихся 8-9 классов и ещё столько же 10-классников станут победителями. Учащимся 10 классов вручат миллион рублей на оплату обучения, погашение ипотеки или запуск бизнес-стартапа, а учащимся 8-9 классов 200 тысяч рублей на дополнительное образование или образовательные гаджеты. Всем финалистам конкурса вручат путевки в образовательный центр «Артек».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»