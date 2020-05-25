В Екатеринбурге возобновляются рейсы в Башкирию

17:52 | 25.05.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

С Северного автовокзала Екатеринбурга с сегодняшнего дня можно снова уехать с Башкирию.



Так, маршрут до Сибая будет отправляться по понедельникам, средам и субботам в 9:00 из Екатеринбурга. Промежуточными городами рейса станут через Касли, Миасс, Учалы, Верхнеуральск и Магнитогорск.



Также на этой неделе начнет курсировать автобус до Кумертау. С 30 мая рейс будет выезжать из уральской столицы через день в 17:33 по местному времени. Маршрут пролегает через Ачит, Красноуфимск, санаторий Карагай, Большеустьикинское, Месягутово, санаторий Янган-Тау, Малояз, Уфу, Толбазы, Стерлитамак, Салават и Мелеуз.



Со 2 июня рейс Екатеринбург – Бирск будет отправляться с Северного автовокзала в 10:33 по местному времени. Он будет следовать через Ачит, Суксун, Орду, Чернушку, Куеду, Верхние Татышлы, Староболтачево и Бураево.



Отмечается, что билеты на эти автобусы оформляются по документу, удостоверяющему личность пассажира, отмечают в пресс-службе автовокзала.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»