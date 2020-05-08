Дело начальника Косулинской сельской управы направлено в суд

23:53 | 8.05.2020

Фото: сайт Белоярского городского округа

В Белоярский районный суд поступило уголовное дело по обвинению начальника Косулинской сельской управы Юрия Кротова в получении взятки за незаконные действия в значительном размере, сообщает пресс-служба суда.



Согласно обвинительного заключения, уполномоченным органом ГУФСИН России по Свердловской области в Косулинскую сельскую Управу ранее был направлен для отбытия наказания мужчина, осужденный в 2019 году по статьям «угроза убийством» и «умышленное причинение легкого вреда здоровью», ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов.



На Юрия Кротова в свою очередь была возложена обязанность контроля за выполнением осужденными определенных для них работ. Используя свое служебное положение, он предложил осужденному за освобождение последнего от отбывания наказания в виде обязательных работ, вместо отработки, передать ему в качестве взятки 30 00 рублей. С указанным предложением осужденный согласился.



Общая сумма взятки, которую частями получил Кротов от осужденного, составила 27 000 рублей. При получении части денег он был задержан сотрудниками местного отдела ФСБ.



Настоящее уголовное дело передано для рассмотрения судье Георгию Куцему.

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