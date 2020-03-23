На Среднем Урале ГАИ проверяет пассажирские автобусы

15:03 | 24.03.2020

Фото: пресс-служба управления ГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области стартовала масштабная операция «Автобус», в рамках которой сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями миграционной службы и Ространснадзора проверяют автобусы на городских и междугородных маршрутах. «Заказные» автобусы также подпадают под проверку.



– При проверке пассажирского транспорта сотрудники ГИБДД контролируют соблюдение Правил дорожного движения водителями и пассажирами автобусов, миграционная служба – соблюдение иностранными водителями законодательства Российской Федерации в части пребывания на территории страны и осуществления деятельности по оказанию услуг населению, Ространснадзор – соблюдение транспортного законодательства перевозчиками, – рассказали в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.



Так, в столице Урала на конечных остановках автобусных маршрутов проводятся внезапные проверки при участии непосредственно трех ведомств. Инспекторы технического надзора задействованы не только из Екатеринбурга, но и Сысерти, Заречного, Ревды, Верхней Пышмы, Первоуральска и Полевского.



За вчерашний день в Екатеринбурге свыше более 200 автобусов и выявили более 60 фактов использования автобусов с техническими неисправностями и один факт отсутствия техосмотра транспортного средства. Так, эксплуатация одного автобуса была запрещена из-за неисправного рулевого управления. Этот автобус поместили на специализированную стоянку.



В отношении водителей автобусов сотрудники Ространснадзора составили административный материал за нарушение порядка использования автобуса и 12 актов о нарушениях транспортного законодательства. Также за нарушения миграционного законодательства в отделы полиции были доставлены четыре иностранных гражданина.



Добавим, что при проверке междугородных автобусов инспекторы ГИБДД контролируют соблюдение водителями режима труда и отдыха. Кроме того, пассажиров автобуса также проверяют, используют ли он ремни безопасности.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»