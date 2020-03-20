Отец полицейского, осужденного за пытки подростков в Каменске-Уральском, считает что его сына оговорили

14:53 | 21.03.2020

Фото: РИМ ТВ

Отец полицейского, осужденного в Каменске-Уральском за превышение должностных полномочий по отношению к подросткам, высказал свою позицию по уголовному процессу. В эфире телеканала РИМ-ТВ Василий Половка, в прошлом более 20 лет прослужившего в правоохранительных органах (последняя должность – начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Уральского юридического института МВД России) высказал мнение, что не ожидал обвинительного приговора в отношении полицейских.



Василий Половка отметил, что его сын после окончания института пошел на службу в уголовный розыск, в отношении него никогда не проводилось служебных проверок, и даже когда ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, он продолжал работать, выезжая на задержания преступников.



«Другие бы махнули рукой – да зачем нам это надо?», – добавил отец осужденного.







По словам Василия Половки, его сын был награжден медалью МВД «За доблесть в службе» и предполагает, что подростки оговорили полицейских.



«Я уверен, что вина недоказана», – рассказал Половка.



Он признает, что одной из ошибок было то, что сторона защиты не высказывала открыто свою позицию в СМИ, чем занималась другая сторона.



Напомним, что Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил бывшего оперуполномоченного ОП №24 Алексея Возчикова к 4 годам лишения свободы. Его коллег Василия Половка, Эмиля Гасанова и бывшего начальника отдела Алексея Андреева приговорили к 3 годам лишения свободы. Все признаны виновными по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»).



По версии следствия, в июле 2018 года сотрудники ОП №24 проверяли, причастен ли 17-летний молодой человек к краже телефона и банковской карты. Доказательств его вины не было, из-за чего четверо сотрудников начали применять к нему «физическое насилие и специальные средства», чем принуждали к написанию явки с повинной.



Эти же сотрудники, уже без начальника, пытались получить показания на 17-летнего подростка у его знакомой — 15-летней девочки. В отношении нее также применялась физическая сила. В результате один из несовершеннолетних оговорил себя, признавшись в краже, которую не совершал.



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