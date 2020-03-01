В двух городах Свердловской области зафиксирован выброс вредных веществ

14:36 | 6.03.2020

Фото: kursiv.kz

В Екатеринбурге и Серове сегодня, 6 марта, зафиксировали выброс вредных веществ в атмосферу. Экологи подготовили справку о загрязнении воздуха с 00:00 до 12:00.



Как сообщает министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха по улице Татищева в столице Урала зафиксировали выбросы азота оксида (1,1 ПДКмр), азота диоксида (1,4 ПДКмр) и взвешенных частиц РМ10 (1,2 ПДКмр). Также выбросы азота диоксида зафиксированы в Серове (1,2 ПДКмр).



Также, согласно данным на 5 марта, выбросы в атмосферу произошли еще в нескольких городах Свердловской области: Первоуральске, Ревде и Краснотурьинске.



Отметим, что взвешенные частицы (РМ) представляют собой загрязнитель атмосферного воздуха, который включает в себя смесь твердых и жидких частиц. При дыхании эти частицы попадают в дыхательные пути и легкие.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»