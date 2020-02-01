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19:18 | 28.02.2020
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В столице Урала осудят грабителя из Омска
В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу рассказали, что, по версии следствия, подозреваемый только за один день, 23 октября, совершил три налета за пять часов в разных районах города. Первое заявление о грабеже поступило около 15:00 от менеджера микрокредитной организации, расположенной на улице Шаумяна, 96/1. Женщина рассказала, что в офис зашел неизвестный, схватил ее за волосы и потребовал деньги. Из офиса он забрал 10 600 рублей.
Следующее заявление поступило спустя 2,5 часа из пункта микрозаймов на улице Родонитовой, 1. Грабитель действовал по той же схеме и забрал 2300 рублей. Еще спустя 2,5 часа налет был совершен на аптеку, расположенную на улице Ленина, 70. Нападавший похитил из кассы 4050 рублей.
Грабителя удалось поймать буквально на следующий день, его опознали по приметам. В раскрытии серии преступлений принимали участие сотрудники уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу и сыщики отделов полиции № 5 и 12.
Подозреваемым оказался 25-летний житель Омска. Ранее его также судили за кражи и грабежи. Задержанный сообщил, что он приехал в Екатеринбург около года назад, проживал на улице Начдива Онуфриева и работал курьером, находя заказы через Интернет.
Сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к 15 нападениям на финансовые организации и торговые точки Екатеринбурга. Грабежи совершали с конца июля прошлого года. Общая сумма ущерба составила 120 тысяч рублей.
Следственное подразделение УМВД по Екатеринбургу направили уголовное дело в Кировский райсуд для рассмотрения по существу. Жителю Омска грозит до семи лет лишения свободы. До заседания суда он будет находиться под стражей.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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