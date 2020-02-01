«Урал» проиграл «Самаре» в матче Суперлиги в Екатеринбурге

19:52 | 20.02.2020

Фото: bcural.ru

В екатеринбургском ДИВСе сегодня, 20 февраля, баскетбольный клуб «Урал» провел игру с «Самарой» в матче Суперлиги. Встреча завершилась со счетом 90:94, об этом сообщили в пресс-службе клуба.



Следует напомнить, что сегодняшнюю игру уральские баскетболисты посвятили 75-летию Великой Победы.



В составе уральской команды лучше всего себя проявили Артурс Аусейс (21 очко), Сергей Караулов (18 очков 15 подборов) и Павел Александров (16 очков).



В следующий раз екатеринбургская команда проведет игру в Ревде с «Темп-СУМЗ-УГМК». Встреча состоится 4 марта.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»